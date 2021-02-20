İlk cemre bugün düştü

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça ‘ateş hali’ ‘kor ateş’ anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler havaya, suya ve toprağa düşüyor. Tüm cemreler düştüğünde baharın gelişi başlamış oluyor.

Yaklaşık 3 haftalık süre kalan birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak. İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRENİN ÖNEMİ NEDİR?

‘Ateş’ ve ‘kor’ anlamına gelen cemrenin her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

‘Cemre düşmesi’ aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.