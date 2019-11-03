İlk kar Kargı’ya düştü

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Çorum’da mevsimin ilk kar yağışı önceki gün Kargı’da gerçekleşti.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Çorum’u da etkisi altına aldı. Havanın aniden soğumasıyla birlikte sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kargı’nın Gümüşoluğu Köyü Şıhlar Mahallesi haftasonuna beyaz örtü sürpriziyle uyanırken kar yağışının Mecitözü ve Çorum merkeze bağlı bazı köylerde de etkili olduğu öğrenildi.

Sıcaklığın dünden itibaren yeniden yükselişe geçtiğini belirten uzmanlar, Çorum’da hafta boyunca az bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdiler.