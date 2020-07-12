‘İlk kıblemiz halâ işgal altında’

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz Ayasofya Camisi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Fethin anahtarı, Fatih’in emaneti, fetih sevdalılarının nişanı, fatihan doğuracak anaların özlemi, fütuhat kapılarının sembolü, Ayasofyamız milletimize ve bütün İslam alemine hayırlı kademli olsun. Ümmetin kıyamına vesile bir ruh olasın duygu ve düşüncesiyle, hoş geldin Fatihin emaneti Ayasofya” diyerek açıklamasına başlayan Orhan Sakınmaz, “Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı olarak müze kararını iptal eden Danıştay'a, yıllardır "zincirler kırılsın Ayasofya yeniden camii olsun" diye mücadele veren Milli Görüşçülere, Ayasofya Camiinin avlusunda sabah namazları kılarak mücadeleyi her daim sıcak tutan Anadolu Gençlik Derneği gençliğine ,

Sayın Cumhurbaşkanımıza, ‘açacaksa açsınlar’ diyen muhalefet liderlerine, ‘Ayasofya yeniden camii olsun’ diye dua eden halkımıza ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde kaydetti.

Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindiğini ifade eden Sakınmaz, “Artık ‘kim açtı, neden açtı, hangi amaçla’ gibi soruların da bir önemi yoktur. Danıştay kararını beklemeye gerek de yoktu, ancak o da oldu. Şimdi kenetlenme zamanı. Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı gelmiştir. Ayasofyamız kurtulmuştur, darısı İstanbul Sözleşmesi, zina, domuz yasası, LGBT, faizin kaldırılması başta olmak üzere tüm AB muktesebatının iptal edilerek tarihin çöplüğüne gönderilmesini ve önce ahlak ve maneviyat diyerek İslam Birliği, adil düzen, İslam natosu, İslam ekonomik iş birliği, ağır sanayi hamlesi gibi Milli Görüş temel esaslarını hayata geçirmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Görüş ayarlarına dönmesini bekliyoruz. Şunu da hatırlatmak isteriz ki ilk kıblemiz hala işgal altında bugün Mescidi Aksa’nın avlusunda dayak yiyen kadınlarımızı, yüksek çözünürlüklü görüntülerle izliyoruz. Önce Batılı gibi düşünmeyi terk etmeli, Batılı gibi yaşamayı bırakmalı, zihnimizdeki zincirleri kırmalıyız. Yoksa elli tane Ayasofya açılsa da bir mana ifade etmez” diyerek açıklamasını tamamladı.