İlk şiir kitabı için destek bekliyor

FATİH AKBAŞ

Genç şair Emrullah Bardakçı, yazdığı şiirlerini kitap haline getirmek istiyor.

Şiir yazmaya bir yıl önce başlayan ve Hz. Peygamber’e 63 şiir yazan Emrullah Bardakçı, bu şiirlerini kitap haline getirmek için destek bekliyor.

Simit ve poğaça ustası olduğunu ve bir yıl öncede şiir yazmaya başladığını belirten Bardakçı, “Şimdiye kadar Hz. Peygamber Efendimize 63 şiir yazdım. Ancak bu şiirlerimi kitaplaştıracak gücüm yok. Şiirlerimi ‘63 yıl 63 şiir’ adı altında kitap haline getirerek okuyucularla buluşturmak istiyorum. İlk kitabımın baskısı için destek bekliyorum” dedi.