İlk yardım olsaydı belki de kurtulacaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde boğazına kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybeden Şenel Alptekin’in ölümü, İlk Yardım’ın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Nefes borusuna kaçan cisim nedeniyle baygınlık geçiren Alptekin’e ilk müdahale yakınları tarafından yapılsa da, İlk Yardım kurallarının tam olarak yerine getirilememesi büyük bir acıya dönüştü.

Herkes için olmazsa olmaz durumda bulunan İlk Yardım bilgisinin ne kadar hayati önem taşıdığına acı fakat çarpıcı bir örnek olan olay, İlk Yardım eğitimlerinin adeta toplumsal bir seferberliğe, hatta zorunlu seferberliğe dönüşmesi gerektiğine işaret etti.

Üzüntü verici olay şöyle yaşandı;

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak'ta meydana geldi. Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 14:25