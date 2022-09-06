İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin ilk alışverişleri Belediye’den

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminde merkez ilçede okula başlayacak ilkokul 1.sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye ürünlerini hediye edecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi’nin dün yapılan Eylül ayı toplantısında yaptığı açıklamada, il merkezinde bütün ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk alışverişlerinin belediye tarafından yapılacağını ifade ederek, “28 okulda 4 binin üzerindeki öğrencimize çantasından içindeki kırtasiye malzemelerine kadar hediyelerimizi bu perşembe ve cuma günü inşallah masalarına koymuş olacağız. Bu uygulamayı inşallah önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek nasip olur” dedi.

BELEDİYE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇAMAŞIRHANELER AÇIYOR

Çorum Belediyesi’nin öğrenci çamaşırhaneleri açmaya başladığını belirten Başkan Aşgın, “İlk öğrenci çamaşırhanesi uygulamamızı Refakatçi Misafirhanemizin olduğu yerde başlatıyoruz. Hitit Üniversitesi açılır açılmaz faaliyete geçecek. Başka noktalarda olacak. Hitit Üniversitesi öğrencilerinin çamaşırlarını teslim fişleri ile alacağız. Gün içerisinde yada bir gün sonra tertemiz şekilde kendilerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 18:53