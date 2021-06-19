İLKSAN’da Türk Eğitim-Sen üstünlüğü

M.BURAK YALÇIN

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı (İLKSAN) delege seçimleri bugün yapıldı. Seçimde Türk Eğitim-Sen’in adayı Vedat Kara ile Mehmet Silsüpür il delegesi olarak seçildi.

Albayrak İlkokulu’nda sabah 09.00’da başlayan oy kullanma işlemleri akşam 17.00’de sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır başkanlığındaki sandık kurulunda Murat Tezcan, Nezir Biçer ve Kadir Biçer görev aldı.

Seçimde Türk Eğitim-Sen’den Vedat Kara ile Mehmet Silsüpür, Eğitim Bir-Sen’den Ali Doğan ile Zafer Aktaş, Eğitim-Sen’den ise İsmail Zehir ile Kenan Sırma il delegeliği için yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda Türk Eğitim-Sen'in adayları olan Vedat Kara 325, Mehmet Silsüpür ise 288 oy alarak İLKSAN'ın il delegesi seçildi. Eğitim Bir-Sen'in adayları Ali Doğan 213, Zafer Aktaş 164, Eğitim-Sen'in adayları ise İsmail Zehir ile Kenan Sırma da 79 oy aldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 23:27