RECEP MEBET

Ulucamii Baş İmam Hatibi merhum Hafız Recep Camcı, vefatının 3. yıldönümünde dualarla anıldı.

‘Hafız Recep Camcı: İlme ve Kuran’a Adanmış Bir Ömür’ başlığıyla organize edilen anma gecesi önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Camcı Ailesi’nin ev sahipliğinde tertip edilen programı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları, Diyanet mensupları ve çok sayıda vatandaş izledi.

DİNLEYENLERİ MEST ETTİLER

Çorum’un manevi mimarlarından Recep Camcı’nın yâd edildiği program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin hazırlayıp sunduğu programda sahne alan Halil Necipoğlu, Ender Doğan, Kerim Öztürk, Murat Necipoğlu ve Hasan Çakmak seslendirdikleri ilahilerle dinleyenleri mest ettiler.

Hafız Recep Camcı’nın hayatı ve eserlerini konu alan sunumların yapıldığı programda merhum hocasını anlatan Ubeydullah Sezikli, “Din hizmetleri ve Tasavvuf Musîkisi alanındaki çalışmalarıyla manevi değerlerimizi bu millete sevdiren Recep Hocamız’ı rahmet ve hasretle yâd ediyoruz” dedi.

Recep Camcı’nın Çorum halkının sevgisini kazanmış manevi şahsiyetlerden biri olduğunu vurgulayan Sezikli, “Bu şehrin kanaat önderi olan Hocamız’a minnettarız” ifadelerini kullandı.

OKUR: ‘ÇORUM HOCAMIZA ŞÜKRAN BORÇLU’

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, “İstanbul’daki imkanları bırakarak memleketini tercih eden Hafız Recep Camcı Hocamıza, Çorum’un şükran borcu var” dedi.

Hafız Recep Camcı’nın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde kürsüye gelen Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, merhumun bir çok örnek özelliği bünyesinde toplayan ender bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Din hizmetleri, eğitim ve Tasavvuf Musîkisi’ne gönül veren Recep Camcı’nın hayatından bahseden Okur, “Mihrimah Sultan Camii’nde görev almaya hazırlanan Hocamız, Çorum’da açılan İmam Hatip Okulu’nun öğretmen ihtiyacı olduğunu öğrenince İstanbul’u bırakıp memleketine döner. Ulucamii Baş İmam Hatibi olmanın vakarlı duruşuna sahip olan ve görevini başarı ile icra eden Hocamız, hafızlık ve musikişinaslığı ile de dikkat çeker. İstanbul kıraat usûlünün Anadolu’daki en başarılı icracılarından olan Hocamızın temsil ettiği değerlerin yaşatılması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” diye konuştu.

Osmanlı dönemindeki manevi ruhun Cumhuriyet döneminde İmam Hatip Okulları, ilahiyatlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca temsil edildiğine işaret eden Prof. Dr. Okur, “Dindarlıkla, dini darlık arasındaki farkın idrakinde olan Recep Camcı, görev süresince bazı tenkitlerle de karşılaşmış. Zamanımızın en büyük silahı akıllı cep telefonları ve internet. Yaşadığı dönemde musıkinin insanlar üzerindeki etkilerini farkeden Camcı, Çorum halkına Türk Tasavvuf Musıkisini sevdiren isim olmuş” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sürgün edildiği Çorum’da evlenen ve çocuk sahibi olan Hafız Ali Rıza Sağman’ın musıki niteliği ile öne çıkan İstanbul kıraatını bilimsel olarak kayıt altına alan bir isim olduğunu belirten Okur, Hafız Recep Camcı’nın da Anadolu’da İstanbul ekolünü temsil eden isimler arasında yer aldığını kaydetti.

Okur, anma programını organize eden Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KÂDİRÎ-RIFAÎ DEVRANI İLGİYLE İZLENDİ

Programın ikinci bölümünde sunulan Kâdirî-Rıfaî Devranı, salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Hafız Recep Camcı’nın dualarla yâd edildiği programın kapanışında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek hediyeler verdiler.

SEZİKLİ’DEN İKİ İSTEK

Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Hafız Recep Camcı’nın Ulu Mezarlık’taki kabrinde düzenleme yapılması ve gelecek yılki anma programının işbirliği içinde organize edilmesi hususunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan destek istedi.

Recep Camcı’nın Çorum halkının yüreklerine dokunmuş kanaat önderlerinden olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Ulu Mezarlık’taki kabir düzenlemesi ile ilgili talebi Belediye Meclisi’ne taşıyacağız. Buradan çıkacak kararla Hocamıza yakışır bir çalışmayı gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

HÂFIZ RECEP CAMCI KİMDİR?

1933 yılında Çorum'un Burhankahya, şimdiki adıyla Yavruturna Mahallesi’nin Kulaksız Camii karşısındaki 4 numaralı evde dünyaya geldi. Muhterem babası, Hâfız Ahmet Efendi, muhtereme annesi Suade Hanımefendidir. Dedesi, Hâfız Hamdi Efendi, babaannesi Hâfıza Kâfiye Hanımefendi, dedesinin dedesi Seyyid Ahmed Efendi, babasının babası Seyyid Hâfız Veyis Efendi’dir. Onun da babası Çorum Ulucamii’nde imamlık yapmış ve vefatından sonra Cami-i Kebîr’in mihrabının önündeki o zamanın kabristanına defnedilen Hâfız Mehmet Efendi’dir.

Recep Camcı, doğduğu andan itibaren kendisini tasavvufî bir hayatın içinde bulmuştur. Çok küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Camcı, hâfızlığını dokuz yaşında bitirdi. Onu dini sahada hoca olarak görmek isteyen babası tarafından hâfızlığı tamamlattırılarak özel dersler alması sağlandı.

Hâfızlığını tamamladıktan sonra ilkokula gitti bu arada Vâiz Hakkı Adıgüzel, Servet Ahıskalı, Çorum Müftüsü Mehmet Tevfik Efendi, Server Efendi ve Hakkı Bilal Efendi'den özel dersler almaya devam etti. İstanbul'da Üsküdar’daki İskele Camii imamlığı için açılan imtihanı kazanmış ise de Çorum eşrafından merhum Enver Aksu, İbrahim Yanıkoğlu ve Mahmut Kavukçu gibi isimler İstanbul'a gelerek kendisini Çorum’a dönmeye ikna ettiler. 1956 yılında İmam Hatip Okulu’nda Kur'an-ı Kerim ile Din ve Akaid Hocası olarak göreve başladı. Askerde iken 1955 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelişi sebebi ile bando takımları yanında İstanbul'dan mehter takımı da getirilmişti. On beş gün kadar mehter takımı Ankara'da prova yaptı. O zaman mehter müziği ile ilgili notlar aldı. O notlardan yararlanarak İmam Hatip Okulu’ndaki ilk mehter takımını kurdu.

Ayrıca 40 kişilik bir mevlit ekibi kurdu. Bu faaliyetler şehirde fevkalade ilgi görmüş ve halkın beğenisini kazanmıştı. Yine bu dönemlerde Çorum’da oluşturduğu semâ ekibinin gösterileri haftalarca, yer bulunamayacak kadar dolu olan salonlarda yapılmıştır.

Bu çalışmalarında İmam Hatip Okulu Müdürü merhum Necmi Şamlı Bey’in yardımı ve hizmetleri unutulmazdır. 9-10 yıl bu faaliyetlere İmam Hatip Okulu’nda devam etti. Kur'an-ı Kerim yanında din ve akâid derslerine de girdi. İmam Hatip Okulu’nda çok disiplinli bir Kur'an eğitimi vermeye çalıştı. Lise kısmına geçen bazı öğrencileri hâfızlığa başlattı. 1965 yılında çıkan bir yasa gereği devlet memurlarının iki ayrı iş yapamayacakları kararlaştırılınca İmam Hatip Okulu’ndaki görevinden ayrıldı. İlk imamlığı Bahçelievler Camii’nde idi. 1966 yılında Kubbeli Camii'ne, bundan iki sene sonra da Ulu Cami'ye görevi nakledilmiştir. Otuz bir sene Ulu Camii'de görev yaptı. 1998 senesinde yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Yurdanur Camcı’nın eşi, Vahap ve Hakime Camcı’nın babası, Ahmet Camcı’nın kayınpederi Recep Camcı, 83 yaşında vefat etti. Çorum’un manevi mimarlarından olan Recep Hafız’ın cenazesi, 20 Kasım 2016 tarihinde Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Çorum halkının duaları eşliğinde Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.