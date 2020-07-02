İmam Hatip binası yıkılıp yenisi yapılacak

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol hazırlığı içinde olduklarını belirterek, İmam Hatip Lisesi’nin iki katlı binasının dışında ki diğer binaların yıkılacağını açıkladı.

Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Bölgede yolumuzu açıyoruz. BİLSEM’in olduğu binayı yıktık. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kullandığı binayı yıktık ve yol açıldı. Yolun caminin olduğu taraf ile ilgili projeler geliştireceğiz. Orada 9-10 dönümlük bir alan var. Belediyemiz şehrimize yakışır bir proje ile o bölgeyi kullanacak. Caminin sağında kalan kısım için ise müjdeli bir haber veriyorum. Orada büyük insanlar yetişmiş ve İmam Hatiplilik ruhu oranın caddelerine sokaklarına sinmiştir. Biz o ruhun daha güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Şuanda Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve sağlıkla ilgili bir birimin yer aldığı bina var. Buranın bedeli karşılığında alınması için çalışmalar devam ediyor. Kantin olarak kullanılan kısımlar da yıkılacak. 5 katlı binanın ise güçlendirilmesi lazım. Sağlıksız bir yapıda. Burasıda yıkılacak. İki katlı olan binanın orada kalmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Belediye olarak gerekirse destekte vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı marifeti ile oraya 16 derslikli bir bina yapılacak” dedi.