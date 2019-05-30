‘İman ve azmin ürünü’

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, “İstanbul’un fethi; yankıları hala devam eden, tesirleri hala hissedilen büyük bir zafer, büyük bir başarıdır.” dedi.

29 Mayıs İstanbul Fethi’nin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan MHP İl Başkanı Kaynar, “Türk milleti 566 yıl önce, büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış, dünya tarihinin akış ve yönünü değiştirmiştir.

Fetih; insanlığa yeni ufuklar açmış, küresel dengeleri değiştirmiş, siyasi ve coğrafi tasavvurları etkilemiş, aynı zamanda Türk milletine yeni sorumluluklar yüklemiştir. Çünkü aziz milletimiz fetihle birlikte beşeriyetin tahtına çıkmış, kültürleri, inançları, ülkeleri, medeniyetleri ve milletleri hakimiyet havzasına teker teker dahil etmiştir.

İstanbul’un fethi; disiplinli bir hazırlığın, teferruatlı bir planın, zamanın fevkinde bir teknik donanımın, hepsinden de mühimi inanmışlığın, imanın ve başarma azminin bir ürünüdür.

Fethi Efendimiz tarafından müjdelenmiş bu tarihi kentimizin, hakettiği şekilde yönetilmesi ve dış mihrakların oyuncağı olmuş zihniyetlere teslim edilmemesi öncelikli temennimizdir. Bu düşüncelerle, İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yapan büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmet’e, fetihte yer alan muhterem ceddimize ve tüm şehitlerimizeCenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini şükran ve minnetle yâd ediyorum.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)