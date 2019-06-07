İmar Barışı 15 Haziran’da sona eriyor!

İmar Barışı başvuruları için son günlere giriliyor. İmar Barışından yararlanmak isteyen vatandaşların 15 Hazirana kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş imara uygun olmayan iskana aykırı yapıları kapsayan imar barışı uygulamasında son günlere girildi. Milyonlarca vatandaşın 15 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. 13 milyon kaçak yapıyı ilgilendiren uygulamada yapı kayıt bedelinin ise 30 Hazirana kadar yatırılması gerekiyor.

8 Haziran 2018 tarihinde başlayan imar barışı uygulaması yoğun ilgi üzerine 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir uzatma daha olmayacak. İmar barışı uygulamasına geçen 1 yılda 9.8 milyon kişi başvuruda bulundu. Af kapsamında toplam gelir 18 milyar 418 milyon 733 bin lira olarak açıklandı. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olurken, İstanbul'u 795.934 ile İzmir, 452.295 başvuru ile Ankara takip etti. Çorum’da ise 25 bin kişinin imar barışı için başvuru yaptığı öğrenildi.

Yapı kayıt belgesi için ödemeler nasıl yapılacak?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınıp hesaplanıyor. Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira olarak belirleniyor. Bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığına bakılacak. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılıp bulunuyor. (Haber Merkezi)