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Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı, ‘Sadaka Dolabı’ uygulamasıyla bu Ramazan da alan el ile veren eli buluşturuyor.

Geçen yıl hayata geçirdikleri ve devam ettirdikleri yardımlaşma uygulamasından bahseden Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduklarını kaydetti.

“Sadaka taşı geleneğinden esinlenerek ‘Sadaka Dolabı’nı oluşturduk” diyen Ümit Patıroğlu, mahalle sakinlerinin sahip çıktığı ve desteklediği uygulama ile çok sayıda muhtaç ailenin erzak ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

BUHARA’DA OSMANLI GELENEĞİ

Osmanlı Devleti döneminde pek çok merkezi caminin bahçesinde yerini alan sadaka taşlarının, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gizli bir köprü görevi üstlendiğini hatırlatan Ümit Patıroğlu, “Böylece alan el ile veren el birbirini görmüyordu” dedi.

Muhtarlık girişinde oluşturdukları ‘Sadaka Dolabı’nı da aynı mantıkla hayata geçirdiklerini anlatan Patıroğlu, “Hayırseverlerimizin ayni yardımlarını, insanları rencide etmeyecek bir yöntemle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

‘KATKILARINIZI BEKLİYORUZ’

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan Ayı’nda, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ailelerin dertlerine derman olmak için de kolları sıvadık” diyen Muhtar Patıroğlu, hayırseverlerin katkılarını beklediklerini söyledi.

‘Sadaka Dolabı’ ile ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca yardım sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Patıroğlu, “Ecdadımızın izinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

‘İmkanı olan versin, ihtiyacı olan alsın’ sloganıyla dikkat çeken dolapta Ramazan pidesi, un, yağ, salça, makarna, çay, şeker ve bakliyat ürünlerinin yer aldığını dile getiren Patıroğlu, hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı’na beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 19:10