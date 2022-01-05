İMO’dan emektarlara plaket

M.BURAK YALÇIN

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) İl Temsilciliği tarafından mesleğinde 25, 40 ve 50. yıllarını tamamlayan inşaat mühendislerine plaket verildi.

Kayalı Restoran’da düzenlenen plaket töreninde konuşma yapan İMO İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, pandemi şartları nedeni ile bir kaç yıl ertelemek zorunda kaldıkları etkinliği dar kapsamlı olsada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mühendislik mesleğinin temelinin güvene dayandığını ifade eden Özgür Kılıç, “Mezuniyet törenimizde mesleğimiz üzerine etmiş olduğumuz yeminimizin sorumluluğunu hayatımız boyunca taşırız. Bu gün burada mesleğini onurla yürütmüş olan ve mesleklerinde 25, 40 ve 50 yılını tamamlamış meslektaşlarımıza plaketlerini vermek üzere toplanmış bulunmaktayız. Kendileri mesleklerini onurla temsil etmelerininden ve genç meslektaşlarımıza bu şekilde örnek olmalarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Pandeminin sona ermesiyle birlikte etkinliklerini daha geniş kapsamlı gerçekleştireceklerini aktaran Kılıç, “Meslektaşlarımızın bu onurlu gunlerini, diğer meslektaslarımızında katılımıyla daha geniş kapsamlı yaşayamamanın üzuntüsü içindeyiz. Normal şartlarda etkinliğimizi bilimsel konferansların yanısıra meslektaşlarımızın aileleri ile birlikte katıldıkları ve tanıştıkları etkinlikler kapsamında gerçekleştirmekteydik. Önümüzdeki yıllarda pandeminin sona ermesiyle birlikte her zamanki gibi etkinliklerimizi gerçekleştirmeyi umut ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından emektar mühendislere plaketleri takdim edildi.