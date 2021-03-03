İmpetus yeni yerinde

RECEP MEBET

Psikolojik Danışman Dr. İsmail Balcı’nın kurucusu olduğu ‘İmpetus Psikoloji Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’ yeni adresinde hizmete girdi.

Daha önce Osmancık Caddesi Aras İş Merkezi numara 24’te faaliyet gösteren İmpetus Psikoloji, Gazi Caddesi Kesim İş Merkezi 6. kat numara 22/64’te hizmet vermeye başladı.

“Çocuk Gelişim Uzmanı ve Özel Eğitim Uzmanı ile kadromuzu genişlettik” diyen Dr. İsmail Balcı, gelişimsel değerlendirme, davranış problemleri ve drama eğitimleri de vermeye başladıklarını duyurdu.

Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikolojik danışmanlığın yanı sıra çiftlere yönelik aile danışmanlığı ve cinsel danışmanlık hizmeti sunduklarını hatırlatan Dr. İsmail Balcı, eğitim ve kariyer danışmanlığı ile kurumsal danışmanlık alanında da iddialı olduklarını kaydetti.

Oluşturdukları ‘Sosyal Beceri Atölyesi’ ile çocuklarda sorumluluk, problem çözme ve özgüven, akran zorbalığı, iletişim becerileri, kıskançlık ve istismar konularında özel çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Balcı, kadınlara yönelik atölye çalışmalarının da bulunduğunu ifade etti.

Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik uzmanlık eğitimleri de verdiklerini vurgulayan Balcı, “Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik terapi ve danışmanlık hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi İmpetus Psikoloji’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 19:26