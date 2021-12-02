İnanç turizmi için yol haritası belirleniyor

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi tarafından organize edilen “Çorum’da İnanç Turizmi Çalıştayı” yapıldı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, yaptığı açılış konuşmasında Çorum’da bulunan inanç turizmi merkezlerinin önemine dikkat çekti.

İnanç ve din kavramlarının insanlık tarihi kadar eski olduğunu kaydeden ve inanç turizminin ise insanların ibadet amaçlı, manevi yada dini nedenlerden dolayı yaptıkları ziyaretler olduğunu ifade eden Doç.Dr. Zekeriya Işık, “Kitle turizmi içerisinde inanç turizminin payının arttığı görülüyor. Dünya Turizm Örgütü’nün 2016 yılı verilerine bakıldığında 1 milyar 235 milyon insan seyahat etmiş. Bunların içinden 300 milyon kişi ise inanç turizmi amaçlı seyahat gerçekleştirmiş. Bunun toplam ekonomik bedeli ise 20 milyar dolar. Bu rakam giderek artıyor. Dolayısıyla inanç turizminin büyük önem arz etmesinden, insanların dini ve tarihi yerlere ilgi ve alakasının modern zamanda da giderek arttığı anlaşılıyor. Son dönemde belki pandemi bu verileri biraz değiştirse de pandemi sonrasında da bu trendin böyle devam edeceği öngörülüyor”.dedi.

‘İLİMİZDEKİ İNANÇ TURİZMİNE DAİR BİR PUSULA ORTAYA ÇIKACAK’

İnanç turizminin sağlık turizmi ile birlikte dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenecek turizm alanı olduğunu ifade eden Doç.Dr. Işık, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızda inanç turizminin kitle turizmi içinde ki payını artırmak için bir takım çalışmalar yapıyor. Bugün 70’in üzerinde farklı topluluğun yaşadığı Anadolu coğrafyasında 26 farklı kültürün manevi izlerini görebiliyoruz. Bu bağlamda ülkemiz inanç turizmi açısında çok farklı kültürlere inançlara ev sahipliği yapıyor. Çorum’da Hititler’e kadar giden tarihsel bir derinliğe ulaşılabiliyor. Roma ve Bizans dönemine ait bir takım şeyler bulanabiliyor. Nihayet Türklerin buraya gelmesi ve İslamlaşması ile birlikte çok önemli bir tarihi ve inanç dokusunu burada görebiliyoruz. Çorum’da çok önemli değerlere sahibiz. Elvan Çelebi, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması ve yıkılmasının ardından kısmen kurtulabilmiş tarihi dokusu korunabilmiş önemli bir yeri ifade ediyor. Üniversitemiz Elvan Çelebi ile ilgili sempozyum ve panellerle farkındalık çalışmaları yaptı ama yetmez. Burada Çorum’un bütün paydaşlarının işin içine girdiği ve bir etnografya müzesi ile orasının desteklendiği gelenlerin gidenlerin ihtiyaçlarının karşılandığı bir zeminin oluşturulması lazım. Bunların yanında Osmancık’ta bulunan Koyunbaba ile Abdalata’yı unutmamak gerekiyor. Koyunbaba ile ilgili sempozyum düzenledik ve ulusal basında yer almasının ardından ilgi arttı. Ancak Abdalata ile ilgili bir panel bile yapamama başarısını göstermişiz. Burada çok ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim. Oradaki tarihsel dokunun mutlaka ihya edilmesi lazım. Bu çalıştay Çorum’un inanç turizmi potansiyelini el almak için düzenlenmiş çok önemli bir etkinliktir. Sonuç bildirgesi ile birlikte buraya katılan 7 farklı oturumda 43 farklı akademisyen uzman, araştırmacı ve bürokrat çok önemli katkılar sunacak ve bu çalıştayın sonuç raporunda en azından ilimizdeki inanç turizmine dair bir pusula ortaya çıkacaktır.

Burada belediyenin de projeleri arasında yer alan Hıdırlık’ın ihyası da önem arzediyor. Suheybi Rumi Zaviyesi’nin hemen o tarihi caminin yanında ihya edilmesi de büyük bir önem arz ediyor.”diyerek sözlerini tamamladı.

‘BU TÜR ÇALIŞMALARIN OLUŞTURACAĞI ETKİ YILLAR SONRA ANLAŞILABİLİYOR’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversitenin inanç turizmi bakımından nerede durduğu hakkında bilgiler vererek, “Üniversite olarak hiçbir zaman geçmişimize tarihimize geleneklerimize ve birikimlerimize yabancılaşamayız yabancı kalamayız. Üniversitemiz hem turizm hem kültürel hemde şehirle bütünleşme anlamında üzerinde ki sorumluluğu hissederek genç bir üniversite olarak yoluna devam ediyor. Elvan Çelebi ve Koyunbaba kongre ve sempozyumlarının dışında birçok sempozyuma üniversitemiz ev sahipliği yaptı. Bugünde özel bir çalıştaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu tür çalışmaların oluşturacağı etki yıllar sonra anlaşılabiliyor. Kapadokya ve Efes’te basit adımlarla bir yerden bir yere geldiğini Nevşehir’in 20 yıl önce nerede olduğunu şimdi nerede olduğunu düşündüğümüzde hatırlayabiliriz. Turizm sektörel anlamda bulunduğu illeri ülkeleri kalkındıran bir alan. Bu kalkınma, refah düzeyi, gelirler, aynı zamanda ülkelerin ekonomik anlamda daha üst seviyelere çıkması için önemli bir kalem haline geldi. İşte çalıştay Çorum’da birinci derecede buna katkı sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Anadolu coğrafyasındaki inanç turizm merkezlerini gösteren harita yapılmış ancak Çorum’un bu çalışmada yer almadığını görüyoruz. Bu çalıştayla arzu ettiğimiz birincil amaç belediyemizle de işbirliği yaparak Çorum’un artık inanç turizmi için yol haritasını belirlemektir. Yol haritasının ortaya çıkması için önemli bir buluşmadır. Gençlerimiz içinde çok önemlidir. Hitit medeniyeti merkezlerine Çorum’dan ve üniversite öğrencilerinden olan ilginin düşük olması beni üzdü. Dünyanın diğer ucundan kalkıp da buralara gelip bunların kıymetini bilenler varken bunları dikkate almamız gerekiyor. Bu çalıştayla birlikte bir hakikate parmak basacağız. Çorum Belediyesi ile üniversite yan yana gelerek diğer kurumlarla da işbirliği halinde artık bir yol haritasını çizmeye başladı diyebilir. Biz Hitit Üniversitesi olarak elimizdeki birim, uzmanlar ve hocalarımızın bu konuda nasıl katkı sağlayacaklarını her zaman düşüneceğiz. Böyle çalışmalarımızın her zaman arkasında olacağız. Bu konuda çok kısa sürede ciddi mesafe alacağımızı umuyorum.”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalıştayın ‘İnanç Turizmi ve Çorum’da Ziyaret Edilebilecek Yerler’ konulu açılış oturumu yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Ali İzzet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı oturuma, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yüztgenç salonda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bilim, Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Tanrısever Yiğit ve Profesyonel Turist Rehberi Cenk Bulut ise online olarak katıldılar. Çalıştay bugün yapılacak olan oturumlarla sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 17:58