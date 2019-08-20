‘İncesu’ya arıtma tesisi kurulmalı’

RECEP MEBET

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu Köyü’nden geçen Çekerek Irmağı’na çevredeki yerleşim yerlerinden atık suların karıştığı bildirildi.

Ortaköy ilçesi başta olmak üzere Karahacip gibi çevredeki bazı köylerin atık sularının da döküldüğü bölgede çevre kirliliği yaşandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çevreciler, İncesu HES yakınlarında ortaya çıkan manzaranın çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirdiler.

“Şapinuva ve İncesu Kanyonu gibi tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgede yaşanan çevre kirliliğine kayıtsız kalınmamalı” diyen çevreciler, yetkilileri göreve davet ettiler.

İncesu Köyü civarına atık su arıtma tesisi kurulması gerektiğini vurgulayan çevreciler, geçtiğimiz günlerde bölgede incelemelerde bulunan teknik heyetin de aynı doğrultuda görüş bildirdiğini ifade ettiler.

Piknikçiler ve amatör balıkçılar gibi doğaseverlerin akınına uğrayan İncesu’da Çekerek Irmağı’nın sulmada da kullanıldığına işaret eden çevreciler, etrafa yayılan koku ve kirliliğin önlenmesi için acilen harekete geçilmesini istediler.

Ortaköy’de, sadece Aşdağul Beldesi’nde atık su arıtma tesisi bulunduğunu hatırlatan çevreciler, yetkililere seslenerek İncesu Kanyonu’nu da tehdit eden çevre problemine karşı bir an önce çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 12:03