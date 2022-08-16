İnönü Caddesi sakinleri sorunlarının çözülmesini istiyor

FATİH AKBAŞ

İnönü Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar Aşağı Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdacılardan şikayetçiler.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar sanayi sitesindeki hurdacılarda bulunan plastik atık malzemelerin bahçelerine hatta rüzgarlı günlerde evlerinin içine kadar girdiğini ifade ederek, “Evimizin önünden sürekli çöp toplamak zorunda kalıyoruz. Havanın rüzgarlı olduğu günlerde plastik atıklar bahçelerimize hatta evlerimizin içine kadar giriyor. Bu yüzden kapı pencere açamaz olduk. Hergün çöp temizliyoruz. Ayrıca çevrede kirlilikte oluyor. Hurdacıların yeni yapılan sanayi sitesine taşınacakları söyleniyordu. Son durum nedir bilmiyoruz ama yerleşim yeri içinde kalan mevcut yerlerinden biran önce taşınmaları gerekiyor. Yetkililerin bu soruna çare bulmasını istiyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdiler.