İnönü’de durak problemi

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İnönü Caddesi esnafı, İş Bankası önündeki halk otobüsü durağında düzenleme yapılmasını istiyor.

Haber Merkezimizi arayan bazı işyeri sahipleri, durağın bulunduğu alanda fark edilir bir işaretleme çalışması yapılması gerektiğini bildirdiler.

Konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren esnaf, düzensiz park edilen özel araçların otobüs durağını işgal ettiğine dikkat çektiler. Bu nedenle durağa yanaşamayan otobüslerin yol ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kaldıklarına işaret eden esnaf, tıkanan trafikten ve korna seslerinden muzdarip olduklarını ifade ettiler.

Fiziki şartlar nedeniyle cep yapılamayan alanda bazı düzenlemeler yapılmasının faydalı olacağını savunan esnaf, mevcut haliyle yeterince belirgin olmayan plastik dubaların daha büyük ebattakilerle değiştirilmesini talep ettiler.

Zaman zaman sürücüler arasında tartışmalara da neden olan problemin bir an önce çözülmesini isteyen esnaf, yetkililerden çare beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:11