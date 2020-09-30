İnönü’de geri adım

RECEP MEBET

Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda geçen yılın sonunda ana arterlerde yapılan yaya geçidi düzenlemesinde ilk geri adım İnönü Caddesi’nden geldi.

‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ kapsamında geçen yıl düzenlenen ‘Trafik Değerlendirme Toplantısı’nda Gazi ve İnönü Caddesi’nde birbirine yakın mesafede bulunan bazı yaya geçitlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Çorum’da şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alınan karar doğrultusunda her iki caddede düzenlemeler yapılarak bazı yaya geçitleri kapatılmıştı.

Düzenlemenin üzerinden henüz bir yıl geçmeden uygulamada ilk geri adım İnönü Caddesi’nde yaşandı. Halk arasında bankalar caddesi olarak bilinen güzergâhta, daha önce üzeri kapatılan yaya geçidi yapılan düzenleme sonrası yeniden kullanıma sunuldu.

Bölgedeki ihtiyaç gözetilerek yapılan yeni düzenlemenin, daha önce kapatılan diğer yaya geçitlerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 19:45