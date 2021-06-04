İnşaat Atıkları Artık Çevreyi Kirletmiyor

Çorum’da inşaat atıkları artık çevreyi kirletmiyor.

Çorum Belediyesi tarafından faaliyete açılan İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanı’nda, 8 aylık süre içerisinde 263 ton inşaat atığı toplandı. Çevreye duyarlı faaliyetleriyle dikkat çeken Çorum Belediyesi inşaat atıklarını da sorun olmaktan çıkardı. İnşaat ve yıkıntı atıkları, Çorum Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği inşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanında toplanıyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Tesisimize 8 aylık sürede vatandaşlarımız 87 ton 900 kg inşaat ve yıkıntı atığı getirdi. Belediyemizi arayarak atıklarının alınması talep eden vatandaşlarımızdan ise 175 ton 400 kg inşaat ve yıkıntı atığı topladık. Toplam 263 ton 300 kg inşaat ve yıkıntı atığının çevreye zarar vermesini önledik. Önceden kaçak olarak dökülen dere ve yol kenarlarında temizlik çalışması başlattık” denildi.

Açıklamada, tadilat molozlarının özellikle dere ve yol kenarlarına, verimli tarım alanlarına gelişi güzel dökülmesinden dolayı meydana gelen çevre kirliliğinin önüne geçildiği ifade edildi.Öte yandan inşaat atıklarının ekonomik değeri de korunuyor. İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanında küçük çaplı işlemlerden geçirerek tekrar kullanılıyor. Yeni yapılan kaldırımların zemin dolguları ve diğer altyapı dolgu çalışmaları bu atıklarla gerçekleşiyor. Böylece hem çevre korunuyor, hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.