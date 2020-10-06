İnşaat sahipleri ve müteahhitlere hatırlatma

Çorum Belediyesi, asfalt onarımı gerektiren inşaat kazılarının asfalt sezonu bitmeden önce tamamlanması konusunda inşaat sahipleri ve müteahhitleri uyardı.

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada yaklaşan kış mevsimi öncesi asfalt çalışmalarının tamamlanacağı belirtilerek asfalt sezonu bitmeden inşaatların altyapı kazı çalışmalarının tamamlanması istendi. Kış mevsiminde asfalt çalışmalarına ara verileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, “İnşaat çalışmaları sırasında yapılan altyapı bağlantıları için başvuruların en geç 15 Ekim tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kış mevsiminin getireceği olumsuz hava şartları sebebi ile asfalt imalatımıza ara vereceğiz. Kış mevsiminde yapılan altyapı bağlantılarının asfalt tamiri yapılamayacağından dolayı, kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik ve Telekom bağlantı başvurularının 15 Ekim 2020 tarihine kadar yapılması ve imalatların da en geç 1 Kasım 2020 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki talepler 01 Nisan 2021 tarihinden sonra değerlendirilecektir.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 20:15