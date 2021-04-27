İnşaat sektöründe çığır açacak makine için Bakanı ziyaret ettiler

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TSO Üyesi AWİM Otomotik Kaynaklı İnşaat Demir Makineleri Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti firması sahibi Kemal Hakan Özkakıncı ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Ziyarette patenti Awim firmasına ait olan ve seri üretimine başlanacak mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesi anlatıldı.

İnşaat sektöründe çığır açacak bir yatırım için Bakan Varank'tan destek istediler.

Firmanın Ar-Ge çalışmaları ile geliştirmiş oldukları makinenin; özellikle fore kazık uygulamalı projelerde minumum işçilik ile %10 demirden tasarruf ve temelde %60 daha yüksek dayanım sağladığı, işçilik hatalarını düşürdüğü, üretim süresini 1/3'e indirdiği, ayrıca mobil bir sistem olması nedeniyle inşaat sahalarına gidebildiği bu nedenle de seri ve zamanında fore kazık ihtiyacına yönelik donatı demirlerini karşılayabildiği ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeden etkilendiğini söyleyerek diğer bakanlıklarla da görüşüp yönetmelik bazında ön ayak olacağını ve firmayı destekleyeceğini belirtti.