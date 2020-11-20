İnşaat tamam, tefrişat başlıyor

Çorum Belediyesi, şehir dışından gelen hasta yakınlarının konaklama sorununu çözmek için başlattığı refakatçi misafirhanesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Misafirhanenin inşaat işleri tamamlandı. Sırada binanın tefrişatı var.

Çorum'un kendi ölçeğindeki illere göre öncü bir şehir olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sağlık sektöründe de Çorum önemli bir yere sahip. Bu yüzden civar illerden ve ilçelerimizden Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize tedavi için gelen hastalarımız ve bu hastaların yakınları var. Hasta yakınlarımızın konaklayabilecekleri Refakatçi Misafirhanemizi hizmete açmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” dedi.

Refakatçi Misafirhanesinin seçim dönemi verdikleri sözlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Bu tür projelerimiz bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesidir, gönül belediyeciliği kapsamında yaptığımız çalışmalardır. " dedi.

Refakatçi Misafirhanesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mobilya ve diğer eşyalarla binanın tefriş edileceğini vurgulayarak, “Misafirhanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.