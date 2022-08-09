‘İnsanlar kavşaktan geçerken ölüm korkusu yaşıyor’

Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, çevre yolunda yaşanan kazalarla ilgili tek ve en etkili çözümün yolun şehir dışına taşınması gerektiğini belirterek, insanların kavşaktan geçerken ölüm korkusu yaşadığını söyledi.

Son günlerde sıklıkla yaşanan kazalara değinen Yasin Doğan, “Önlem alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor” dedi.

Bölge sakinlerinin artık kavşaktan geçerken ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çevreyolundaki kazaların artık önüne gecilemiyor. Kısa bir süre önce İlim Yayma Cemiyeti kavşağında yaşanan kazada iki canımızı kaybettik. Birkaç gün önceki kazada 6 kişi yaralandı. Pazar günü meydana gelen kazalarda da gündüz 3 kişi daha yararlanırken gece ise bir anne ve 7 aylık bebeği hayatını kaybetti. Baba da yaralı olarak kurtuldu. Çevreyolu daha kaç kişinin canını yakacak? Tekrar tekrar söylüyoruz şehrin ortasında çevreyolu olmaz. Bununla ilgili yeni projeler yapılmalı, çevreyolunu şehrin dışına taşımalıyız. Çevre yolu yapılana kadar burada gereken önlemler derhal alınmalıdır.

Bu soruna çözüm bulun artık. Başka canlar yanmasın. Çevre yolunda herkes ölüm korkusuyla ve endişeyle kavşaklardan geçer hale geldi. Defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Tedbir almadığınız, çözüm bulmadığınız her gün orada olan kazalardan sizler sorumlusunuz. Şehir içinde kalan çevre yoluna alt geçitler, üst geçitler yapılması veya çevre yolunun şehir dışına çıkarılması gibi bir çok alternatif var iken, hiç birini yapmadan boş ve bir türlü gerçekleşmeyen vaatler vererek bu sorunu çözemezsiniz. Milletvekillerinden, belediye başkanına, validen karayolları bölge müdürüne kadar bir kez daha sesleniyoruz; Çevre yolundaki sorunu acilen çözün. Daha fazla ailenin canı yanmasın.” (Haber Merkezi)