‘İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır’

FATİH BATTAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un İslamı ve peygamber efendimizi hedef alan sözlerine ilişkin Memur Sen Çorum İl Başkanlığı tarafından eylem gerçekleştirildi.

Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde fikir özgürlüğü adı altında İslamı ve Müslümanları aşağılayan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u protesto etti.

Eylem kapsamında bir basın açıklaması yapan Memur Sen Çorum İl Temsilcisi Tekin Çınar, Avrupa’da bir çok ülkede cinnet hali yaşandığını belirterek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa aklını esir aldığını söyledi.

Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders' in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir.’ diyen Çınar; Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz.” dedi

İnsanlığın inançlarımı hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu ifade eden Çınar; “Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakin kin, nefret ve terörle şekillenmi zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine orta olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir.” şeklinde konuştu

Avrupa’da yaşananların bir yok oluş cinneti olduğunu belirten Çınar; “Görünen o ki mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa’yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin ve finan baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, STK temsilcileri, Memur Sen üyeleri ve vatandaşlar katıldı.