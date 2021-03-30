‘İnsanlık ayıbı son bulsun’

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yarın saat 12.30’da Hürriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenleneceği duyurulan basın açıklamasıyla ilgili bilgiler veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “4 yıl önce insanlar kitleler halinde toplama kamplarına alınmaya başlandı. Bu insanlık ayıbı son bulsun. Sesimiz bir olsun, kamplar kapatılsın!” dedi.

‘Şaka değil, soykırım!’ sloganıyla düzenlenecek eylemden bahseden Selim Özkabakçı, “İnsan hakları savunucuları olarak, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır insanlık suçlarının işlenmekte olduğu Doğu Türkistan, Çin yönetimince ilan edilen 75 aşırılık belirtisi ve terör yaftalamaları modern dünyadan ziyade insanlığın hatırlamak istemediği orta çağ uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. Doğu Türkistan’da yaşananları paylaştığımızda insanlar bunu tahayyül edememekte, anlamakta zorlanmakta ve bunun olsa olsa kötü bir şaka olabileceği kanaatine varmaktadır. Maalesef yaşananlar kabul edilemez ve en doğal insan haklarını dahi ihlal edecek niteliktedir. Bu çerçevede dünyada ‘şaka günü’ olarak farklı bir biçimde hatırlanan 1 Nisan’da ‘Şaka değil, soykırım’ başlığı altında etkinlikler düzenleyecek ve tüm dünyaya soykırımın resmi binaları hüviyetinde olan toplama kamplarının kapatılması için çağrıda bulunacağız” diye konuştu.

“Çorum’da da Doğu Türkistan’daki soykırıma dikkat çekmek için yarın saat 12.30’da PTT Merkez Müdürlüğü önünde 81 ille eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenleyeceğiz” diyen Özkabakçı, tüm Çorum halkını davet etti.