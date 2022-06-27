İntegral Turizm’in hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

İntegral Turizm Seyehat Acentesiyle Hacca gidecek olan vatandaşlar için uğurlama töreni yapıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan İntegral Turizm Seyehat Acentesi yetkilisi İbrahim Çeliker, Hac organizasyonu hakkında bilgiler verdi.

Kafilenin Merzifon’dan Medine’ye gideceğini kaydeden İbrahim Çeliker, geri dönüşünde 26 Temmuz 2022 Salı günü olacağını belirtti.

Sundukları hizmetlerle, kutsal yolculuk boyunca tüm Hacı adaylarının yanında olduklarını ifade eden Çeliker, “Hac yolculuğu kutsal bir seyahat ve zor bir yolculuk olmasına karşın sonunda kazanılacak mükafat ise çok büyük. Allah Rasulünün yaşadığı mekanları görmek, yürüdüğü yerlerde yürümek ashabının kabirlerini, ziyaret etmek, onlarla ilgili hatıraları yâd etmek vahyin indiği ve tebliğ edildiği kutsal yerlerin havasını solumak her Müslümanın en tatlı özlemidir. Hacı adaylarımızın hem zihnen hemde manen Hz. Peygamber’in yaşadığı Asr-ı Saadet’e gitmelerine ve o mekanlarda bulunmanın anlamı üzerinde düşünmelerine yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Ayrıca Hacılarımızın kutsal topraklarda yerine getirecekleri ibadetlerden elde edecekleri manevi hazzı artırabilmek, ziyaret edecekleri mekanların hafızalarında daha kalıcı bir iz bırakması ve fiziki ortamla tarih bilincinin buluşması başlıca hedeflerimizden. Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarının tarihin derinliklerinden getirdikleri çağrıyı anlamaya yönelik bilgilenme ve düşünme faaliyetine katkıda bulunarak söz konusu yerleri sıradan bir gezi mantığının ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasını diliyoruz”dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ilahiler ve dualarla Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandılar. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022, 17:45