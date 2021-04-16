İnternet sorununun yaşandığı bölgede çalışma başlatıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği gazetemizde çıkan “Çevre yolu sakinlerinin internet isyanı” başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, internet problemi yaşanan bölgede çalışmanın başlatıldığını, en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Söz konusu haberde 12 gündür internet hizmeti alamayan Ulukavak Mahallesi Tekceviz 5. Sokak sakinleri 12 gündür internet hizmeti alamadıklarını belirterek, yetkililere seslenip mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada bahse konu olan bölgede Telekom İl Müdürlüğü ekipleri tarafından arıza ıslah çalışmalarına başlandığı, çalışmaların halen devam ettiği ve en kısa sürede tamamlanacağının Türk Telekom İl Müdürlüğü tarafından Valiliğe bildirildiğini söyledi.