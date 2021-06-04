İntiharı Önleme Kurulu toplandı

FATİH AKBAŞ

İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı yapıldı.

İlde intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı kapsamında oluşturulan İntiharı Önleme İl Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Çorum’da gerçekleşen intihar olayları ve nedenlerine yönelik istatistiki veriler, pandemi döneminde ruh sağlığına yönelik yapılan psikososyal destek çalışmaları, intihar ve intihara teşebbüs vakaları ile alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bilimsel veriler ışığında intihar riskinin değerlendirilmesi ve önleyici müdahaleler ile aile ve değerler eğitimini merkez alan etkinlik ve irşad faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, öğrenci ve velilere yönelik risk analizi çalışmaları, destek ihtiyacı bulunan kişiler için ilgili kurumlararası işbirliği ve koordinasyon hakkında konular gündeme geldi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 19:29