İnvention Bilişim yeni adresinde

RECEP MEBET

Genç girişimciler Samet Mazlum ve Bora Turgut’un kurucusu olduğu İnvention Bilişim, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi (Yunus Market karşısı) numara 257/A’daki yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor.

Daha önce Büyük Zafer Çarşısı 2. katında faaliyet gösterdiklerini anlatan Samet Mazlum, yaklaşık bir yıldır yeni yerlerinde hizmet verdiklerini söyledi.

Bilgisayar, iletişim ve elektronik başlıkları altında sundukları hizmetlerden bahseden Mazlum, “Bilgisayar parçaları ve sarf malzemeleri ile güvenlik sistemleri alanında çalışıyoruz. Ayrıca teknik servis ve fatura tahsilat merkezi olarak da halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

Kişiye özel dizayn ettikleri oyun ve ofis bilgisayarları ile sarf malzemeleri alanında sundukları ürün ve fiyatlarla sektörde iddialı olduklarının altını çizen Bora Turgut ise hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi İnvention Bilişim’e davet etti.