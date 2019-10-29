Iraklı kâğıt toplayıcıdan takdir toplayan davranış

RECEP MEBET

Çorum’da yaşayan Iraklı sığınmacı, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.



Kâğıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Asaad Sahib Mahdi Al-Khafaji (41), Eşref Hoca Caddesi’ndeki bir otobüs durağında, içerisinde para ve altın bulunan bir cüzdan buldu.

Bulduğu cüzdanı Yunus Emre Çayevi işletmecisi ve komşusu Arif Boyraz’a getiren Iraklı vatandaş, durumu anlatarak cüzdan sahibini bulmak için yardım istedi.

Cüzdanda bulunan kimlik bilgilerinden Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli Ethem Kara (62)’ya ulaşan Arif Boyraz, duyarlı vatandaşların yardımıyla iki ismi işyerinde buluşturdu.

Alışveriş çıkışında düşürdüğü cüzdanını bulmak için polise ihbarda bulunduğunu anlatan Ethem Kara, Iraklı vatandaşın gösterdiği insanlıktan hayli etkilendiğini dile getirerek, “Allah razı olsun, sayesinde helal paramıza yeniden kavuştuk” dedi.

8 çocuğu ile birlikte 3 yıldır Çorum’da yaşayan Asaad Al-Khafaji’yi örnek davranışından dolayı kutlayan Kara, Iraklı vatandaşa hediye takdim ederek teşekkür etti.