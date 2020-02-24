Iraklı Mülteci aile Irak’a tekrar dönmek istemiyor

HARUN AKKAYA

Çorum’da 4 yıldır mülteci olarak yaşayan Iraklı Muhammed Talab Kalaf, Göç İdaresi’nin ailesi hakkında Irak’a geri gönderilmesi kararı aldığını belirterek, “Geri dönmemiz demek öldürülmemiz demek. Irak haricinde bizi nereye gönderirlerse kabul ederim ancak Irak’ta can güvenliğimiz yok.” dedi.

31 yaşındaki Iraklı mülteci evli olduğunu, Irak’ta yaşadıkları bir saldırıda sırtından vurulduktan sonra felçli olarak hayatını sürdürmek zorunda olduğunu anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden ikametinin uzatılmasını, dosyasının kapatılmamasını talep ettiğini söyledi.

Iraklı Muhammed Talab Kalaf, gazetemizi ziyaret ederek, tallebi hakkında şunları söyledi, “Ben Türkiye’de kalmak istiyorum. Irak’ta savaş bitmedi, geri dönmemiz halinde bizi vururlar. İşlemlerimin tekrar gözden geçirilmesi ve Türkiye’de ikametimizin uzatılmasını talep ediyorum Irak’a geri dönmek istemiyorum. Devletimizin düzeni olsa, savaş bitse, eski huzurlu günlerimiz tekrar gelse, elbette dönerim. Ancak şimdi Irak’a geri dönmemiz demek ölüme gitmemiz demek. Irak haricinde nereye gönderirlerse gidebilirim.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 18:34