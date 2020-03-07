İrfan Çağlar güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Türk Ocakları Çorum Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Ocak binasında gerçekleşen genel kurula Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi Başkanı Selim Aydın ile Türk Ocakları mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurulun divan heyeti belirlendi.

Divan başkanlığını Av. Fahri Azkur’un yaparken üyeliklere ise Mustafa Boyacıoğlu ile Fikret Aktağ seçildi.

Yönetim ve denetim kurulları ibrası, tahmini bütçenin okunması ve onaylanması, yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel merkez delegelerinin oluşturulması ve onaylanmasının ardından seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Prof. Dr. İrfan Çağlar yeniden Türk Ocakları Çorum Şubesi başkanlığına seçildi.

İrfan Çağlar’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Prof. Dr. Hakan Güngüneş, Yaşar Türk, Şerif Arslan, Erkan Çifçi, Münür Çetin, Alperen Uluer Yaşar”

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2020, 15:55