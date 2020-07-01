İrfan Demiröz babasını kaybetti

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Yalova Vali Yardımcısı hemşehrimiz İrfan Demiröz'ün babası, Kavas Demiröz (88) vefat etti.

Merhumun cenazesi dün Alaca Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKİMİYET, Kavas Demiröz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 20:51