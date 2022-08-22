İrfan yuvasına şanına yakışır bina yapılacak

EROL TAŞKAN/FATİH BATTAR

Çorum’da ismi Hafızlık İlmi ile müsemma olan Hıdırlık Kur’an Kursu, köhne binasından kurtuluyor.

Adına yakışır görkemde modern bir bina ile 62 yıllık ilim irfan ocağı olan Hıdırlık Hafızlık Kursu, kıyamete kadar hafızlar yetiştirmeye devam edecek.

Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlayan yıkımda, ilk kepçe yıkım için değil, ihya için vuruldu.

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından dün düzenlenen mütevazi törenle, 62 yıllık binanın yıkımına başlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer, Hıdırlık Kur’an Kursu ve Müftülük görevlilerinin hazır bulunduğu törende, Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla yıkım çalışması başlatıldı.

“Bu bir yıkım değil, ihya çalışmasıdır”

Vali Mustafa Çiftçi, gerçekleştirilen çalışmanın bir yıkım çalışmasından öte, ilim ve irfan yuvasının ihya çalışması olduğuna işaret ederek, “Allah hayırlı etsin, inşallah nice evlatlarımız bu ilim yuvasında hafız olarak yetişecek. Layık olduğu kalite ve standartta yeniden inşa edilecek olan binamız şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Yıllarca Kur’an ilmine ev sahipliği yaparak sayısız hafızların yetişmesine vesile olan, bu milletin evlatlarına Kur’an ilmini ve Kur’an ahlakını öğreten Hıdırlık Kur’an Kursu’nun, hayırseverlerin desteği ile 2023 yılının sonuna bitirilmesi planlanıyor.

Hayırseverlerden yardım bekleniyor

Tamamlandığında bölgenin en güzel Kur’an Kursları’ndan olacak olan Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatının tamamlanması için Çorumlu hayır sahiplerinden destek bekleniyor.

Şimdi yardım zamanı

Çorum Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası, henüz inşaat çalışması başlamadan Çorumlu hayır sahiplerinin gönlünde yerini buldu. Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi adına açılan TR24 0021 0000 0000 9209 6000 10 nolu İBAN banka hesabından yardım yapılacağı gibi, Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’ne bizzat müracaat edilerek de yardımlar ulaştırılabilecek.

Sizin de hayırda bir tuğlanız bulunsun

Yıllar boyu, Kur’an ilmi başta olmak üzere tüm hayrî çalışmalarda cömertçe yer alan Çorumlular, evlatlarımızın hafız olarak yetişmesi için “Çorumlu’nun yaptığı herkes yapamaz” sözünü bir kez daha zirveye yazdıracak.

Yeni bina çok beğenildi

Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu’nun yeni bina projesi, bütün Çorumlular tarafından beğeniyle karşılanırken, 2023 sonunda bitirilmesi planlanan binanın, adına da muhteviyatına da çok yakışacağı düşünülüyor.

160 talebe eğitim görecek

160 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek olan Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu’nun yıkım çalışması öncesinde, mevcut 60 öğrenci Müftülük binası üzerinde bulunan yatılı Kur’an Kursu’na nakledildi.

Öğrencilerin eğitimleri aksamadan sürdürülecek olan inşaat çalışması tamamlandığında, öğrenciler Kur’an ilmine yakışır binalarına kavuşarak, Allah’ın lafzını hıfzetmeye başlayacak. Yıllardır Çorum kamuoyunun gönlünde yara olarak kalan köhne binadan azat olan Kur’an ilminin ocağı, görkemli binasında kıyamete kadar devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 19:21