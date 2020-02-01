Irkçı Yunan vekile Çorum’dan tepki

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepkisini gösterdi.

Önceki gün PTT Merkez binası önünde gerçekleşen bayrak dağıtım programa AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, bası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

AŞGIN: BAYRAĞIMIZ İÇİN CAN VERDİK CAN ALDIK

İlk olarak kürsüye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk milletinin tarih boyunca bayrağı için can verip, can aldığını belirterek, “Çünkü bu bayrak bizim için çok şeyi temsil ediyor. Milleti, devleti, İlay-ı Kelimetullah davamızı, özgürlüğümüzü temsil ediyor. Bakıldığında bez parçası gibi gözükebilir ama bizim için hiçbir zaman öyle olmamıştır” dedi.

‘GÜL HAK EDENE GÜL MERMİ HAK EDENE MERMİ’

Bayrağa el uzatanlara geçmişte nasıl cevap verilmişse yine aynı cevabın verileceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Malazgirt’te, Çanakkale’de bayrak yere düşmesin, mazlumların sığınacağı liman olsun diye can vermişiz, yere düşürmemişiz. Bayrağı tarih boyunca ne zaman el uzatılmışsa ecdadımız o eli topyekûn bir milli şuurla, vatan aşkıyla kırmasını bilmiştir. Biz gülü hak edene gülü mermiyi hak edene mermiyi vermiş bir milletiz. Dünde böyleydi bu bugünde böyledir. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece geçmişte verdiğimiz derslerin aynısını vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

CEYLAN: ÇORUM, PROVOKASYONLARIN KARŞISINDA HER ZAMAN BİR VE BERABER OLDU

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise Çorum’un bu tür provokasyonların karşısında her zaman bir ve beraber olduğunu söyledi.

Hainlerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını da vurgulayan Milletvekili Ceylan konuşmasında şunları kaydetti: “Hainler bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için bu zamana kadar her şeyi denediler. Gezi olayı, 17-25 süreci, MİT krizi, e-muhtıra, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bunlar hep aynı eller. 15 Temmuz gecesi burada AK Partilisi, CHP’lisi, MHP’lisi bir arada idik, bugünde bir aradayız ve aynı duruşu gösterdik.

‘BAYRAĞIN ASLA İNMEYECEĞİNİ BAŞLARINA VURA VURA ÖĞRETECEĞİZ’

Avrupa Parlamentosundaki adi vekile kim bunu yaptırıyor ona bakmak lazım. Büyük fotoğrafı görmek lazım. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlar bitmeyecek, bu da son değil. Şunu hale öğrenemediler bu şanlı bayrak asla inmeyecek. Başlarına vura vura öğreteceğiz bunu.”