Çorum Belediyesi, Çorum’da iş arayan ve işverenlerin ortak noktası olan ÇOKİŞ'e katkıda bulunacak veri tabanı için İşkur İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı.

İstihdamın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kurdukları ÇOKİŞ’in (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi) adeta bir kariyer merkezi haline geleceğini ifade etti. Bu anlamda da tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu dönemde de İşkur İl Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile şehir merkezinde İşkur’un bazı müracaatlarını belediyemizde oluşturacağımız ÇOKİŞ merkezimiz bünyesinde alabileceğiz. Programları ve İşkur'un kullandığı materyalleri, İşkur’un kullandığı bazı yazılım programlarıyla birlikte kullanmış olacağız. Bu anlamda hemşehrilerimizi, özellikle iş arayan ve istihdama katkı verecek olan kardeşlerimize daha etkin bir hizmeti vermiş olacağız.” dedi.

ÇOKİŞ bünyesinde eğitimler verilecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, imzaladıkları protokolün hem iş arayanlar için hem de işçi arayanlar için büyük kolaylıklar sağlayacağına vurgu yaparak “ÇOKİŞ bünyesinde eğitimler vereceğiz. Dolayısıyla çok boyutlu bir çalışma yapacağız. İş arayan ve işvereni orta noktada buluşturacağız. Seçim döneminde de istihdamı geliştirici projeleri hayata geçireceğimizi hep dile getirdik. Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine katkılar vermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

İşkur İl Müdürü Ali Şahan da yaptığı konuşmada kendilerine verdikleri destek ve katkılar nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.