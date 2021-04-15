İş dünyası Ramazan yardımı için birleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin katkılarıyla, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) organizasyonu ve destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak

İş dünyası Ramazan yardımı için birleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin katkılarıyla, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) organizasyonu ve destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetleri kısıtlanan ya da durdurulan işletmelerin  çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımında bulunulacak. 

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür, pandemi sürecinde en çok etkilenen ve öncelikli sektörlerin tespiti için bir araya geldiler. Yapılan ortak açıklamada, bütün işletmelerin Covid-19 salgınından etkilendiğini, salgınla mücadele kapsamında bazı sektörlerde faaliyetlerin durdurulduğu ya da kısıtlandığı, bu amaçla imkânlar doğrultusunda en çok etkilenen  sektörlerde çalışanlara  yardımda  bulunmayı kararlaştırdıklarını  ifade ettiler. 

TOBB'un desteğiyle, her yıl Ramazan ayında dağıtımı yapılan alışveriş çeki yerine, bu yıl Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerdeki 2 bin çalışana gıda kolisi ulaştıracaklarını, iş dünyasının temsilcileri olarak hazırlıkları tamamladıklarını ve yardım kolilerinin dağıtımına başlayacaklarını belirttiler. 

Ayrıca, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ederek, Covid-19'un yeryüzünden silindiği nice Ramazanlarda tekrar bir arada olma temennisinde bulundular.

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