İş dünyasından Koronavirüsle mücadeleye tam destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, yaptıkları ortak basın açıklaması ile koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere destek verdiklerini açıkladı.

Oda ve Borsa olarak faaliyetlerin ve çalışmaların aksamadan devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılıp, teknolojinin olanaklarından en iyi şekilde yararlanılarak “Evde Kal” kuralına azami ölçüde bağlı kalınmak suretiyle esnek çalışma düzenine geçildiği belirtilen açıklamada, koronavirüs salgınına karşı devlet ve milletçe topyekûn yapılan mücadeleye, personel ve araç olmak üzere Oda, Borsa ve üyeleri olarak tüm imkanlarla destek olunmaya devam edildiği kaydedildi.

Bu mücadele kapsamında verilen desteklerin açıklandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Çorum Ticaret Borsamızın bünyesinde kurmuş olduğu Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan Roche LightCycler 96-Real Time PCR cihazı 19 mart 2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmetine sunulmuştur. Bu cihaza uyumlu Covit19 kitleri ile çalışmalar sürmekte ve 90 dakika gibi kısa bir sürede 96 adet numuneyi sonuçlandırma kapasitesine sahip olup, virüs ile ilgili netice elde edilmektedir.

Odamızın üyesi olan ve ilimizde yatırımları bulunan Tiryaki Grup, bu salgınla vefakâr bir şekilde çalışan ve mücadele veren ilimizdeki sağlık çalışanlarına paketler halinde dağıtılacak şekilde bir kamyon bakliyat desteğinde bulunmuştur.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kurucu ve yürütücüsü olduğumuz Çorum Vakfı üzerinden üniversite öğrencilerimize verilen burslar, öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için normal sürecinde devam etmekte ve öğrencilerimize destek olunmaktadır.

Devletimizin aldığı ve iş dünyamızı yakından ilgilendiren tüm destek ve tedbirler, üyelerimizin bilgisine iletişim araçlarımız kullanılarak iletilecek ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır.”