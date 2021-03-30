Çorum Belediyesi iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım malzemesi alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihale 26 Nisan saat 10:00'da Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
İş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım malzemesi satın alınacaktır
Çorum Belediyesi iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım malzemesi alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihale 26 Nisan saat 10:00'da Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
YORUM EKLE