‘İş merkezleri havayı kirletiyor’ iddiası

RECEP MEBET

Çorum şehir merkezindeki bazı iş merkezlerinin bacalarından yükselen yoğun dumanın hava kirliliğine neden olduğu iddia edildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, Gazi, İnönü ve Milönü Caddeleri başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kaloriferli işhanlarının denetlenmesini istediler.

Özellikle sabah saatlerinde oluşan hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini öne süren vatandaşlar, “İş merkezlerinin bacasından yükselen dumanla birlikte çevreye partiküller yağıyor” diyerek yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 20:19