İş yerlerinin önündeki tente kardan çöktü

FATİH BATTAR

Çorum'da bir işyerinin önünde bulunan tente karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Tentenin çökme anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanın tentesi üzerindeki kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şans eseri o an tentenin altından geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan bu olayın ardından diğer esnaflar da iş yerlerinin önünde bulunan tentelerin çökmemesi için kar temizliği yaptı.