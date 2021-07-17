İşadamı kalbine yenik düştü

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Kolağası Otel sahiplerinden, İsmail Kolağası’nın oğlu ve Ceyhun Kolağası’nın babası Seçkin Kolağası (56), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Seçkin Kolağası doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İşadamının vefatı ailesi ve iş dünyasını yasa boğarken, merhumun cenazesi yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 19:15