İşadamının acı hikayesi!

1973 yılında Çorum’da Türkiye’nin ilk salyangoz fabrikalarından birini kuran iş insanı Talip Koç, bir dönem ihracat rekorları kırarken şimdi borçlarla boğuşuyor.

13 yıl önce kurduğu yağ fabrikasına yatırım ortağı olarak aldığı işadamı Talip Koç, S.E. yüzünden beş parasız kaldığını iddia etti.

Yeniasır’da yer alan habere göre iş hayatına babasının yanında bakliyat satarak başlayan Talip Koç, 1973 yılında Çorum’da Türkiye’nin ilk salyangoz fabrikalarından birini kurdu. Daha sonra işini İzmir’e taşıyan Koç, 80’li yıllarda defalarca ihracat şampiyonu ve vergi rekortmeni oldu.

Bir dönem İzmir’de vergi ve ihracat rekortmeni olan iş insanı Talip Koç, 13 yıl önce ortak olduğu S.E. tarafından dolandırıldı. Fabrikasının içinin boşaltıldığını söyleyen Koç, “Bir anda beş parasız kaldım” dedi.

İzmir'de yaşayan ve 80'li yıllarda yurtdışına yaptığı milyonlarca dolarlık ihracatla bir dönem hem vergi hem de ihracat rekortmeni olan 82 yaşındaki Talip Koç, 13 yıl önce kurduğu yağ fabrikasına yatırım ortağı olarak aldığı işadamı S.E. yüzünden beş parasız kaldığını iddia etti.

'MALLARIMA EL KOYDU'

İşadamı S.E'nin 992 bin liralık banka borcuna teminat olarak gösterdiği milyonluk taşınmazlarına el koyduğunu iddia eden Koç, "Yaptığımız kontrata göre fabrika faaliyete geçtikten sonra 10 ay içinde borcumu ödeyip, mallarımı geri alacaktım ama S.E. beni kandırdı" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 19:14