İsbir’den Soylu’ya yöresel hediye

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Bakan Soylu’yu ziyaretinde Ortaköy’de gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Başkan İsbir, Soylu’ya yöreye ait Orta Asya kültürü çanta-çorap hediye etti. Bakan Soylu da, makam odasında bulunan Türk-İslam kültürüne ait köşesinde hediyeleri tanıtarak, Ortaköy yöresine ait hediyeleri bu köşeye yerleştirdi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek ilçemizde gerçekleştirdiğimiz projeler hakkında bilgiler verdik, geçmişi yad ettik, kendisinin tecrübelerinden faydalanarak bilgi alışverişinde bulunduk. Ülkesi ve ülküsü için gece gündüz çalışan, kendisini Türk vatanı ve Türk milletine adayan, yoğun temposuna rağmen bizleri makamında misafir eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)