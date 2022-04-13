İşçi olarak başladı, fabrika sahibi oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da yıllarca fabrikalarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren Eray Ersoy, Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Teks Hazır Giyim Fabrikası’nı faaliyete geçirdi.

İşçi olarak başladığı işte bugün 50 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ersoy, abisi Ertan Ersoy ve Ufuk Serttaş ile birlikte bay-bayan giyim üzerine fason üretim yapıyor.

Çorum’da 370 metrekare tekstil atölyesinden 1500 metrekare fabrikaya geçtiklerini anlatan Ersoy; “Yıllarca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştım. Sonra hayallerimin peşinden gitmek istedim ve 370 metrekare tekstil atölyesinde fason üretim ile bu işe başladık. Bay-bayan giyim üzerine gömlek, ceket ürünlerin fason üretimini yapıyorduk. Talep çoğalınca bizden daha büyük bir yere geçmek istedik ve Organize Sanayi Bölgesi’nde 1500 metrekare büyüklüğünde bir fabrika açtık. Şu an 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayıyı ilerleyen günlerde 150’ye kadar çıkarmak istiyoruz.” dedi

Ersoy hedeflerinin ise dünyaca ünlü markalarla çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.