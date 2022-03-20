İşçilerden yevmiye eylemi

FATİH AKBAŞ

İnşaatlarda faaliyet gösteren ahşap kalıpçıları yaptıkları basın açıklaması ile yevmiyelerin az olduğunu belirterek yükseltilmesi taleplerini dile getirdiler.

Hürriyet Parkı yanında toplanan ahşap kalıpçıları adına açıklama yapan Üsame Koçak, “İki hafta önce toplanarak yevmiyelerimizin mevcut ekonomik koşullarda düşük olduğuna karar verdik. Şimdi ise basın açıklamamızı yapıyoruz. Yevmiyelerimizin 21 Mart’tan itibaren 300 lira olmasını istiyoruz. Herşeye yüzde 200’e yakın zam geldi ama biz hala geçen seneki fiyatlara çalışıyoruz.

Bizde bu konuda birlikte hareket etme kararı aldık ve sesimizi duyurmak için bu açıklamayı yaptık. Müteahhitlerin ve kalfaların sesimizi duymalarını bekliyoruz”dedi.





Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 17:21