İşçilere 1 Mayıs çağrısı

Emek Partisi Çorum İl Örgütü üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde Cuma namazı çıkışı 1 Mayıs için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililerin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, 1 Mayıs Pazar günü Pirbaba Parkı’nda saat 13.00’de başlayacak olan mitinge tüm işçiler davet edildi.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın yaklaştığının belirtildiği bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz; zamlar, hayat pahalılığı, raflardaki fahiş fiyatlar nefesimizi kesiyor. Asgari ücret, güneş görmüş kar gibi zamlar karşısında eridi. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Hayat pahalı, emek ucuz, geçinemiyoruz. Krizin ve salgının faturası kabarırken, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşının faturası bizlere kesiliyor. İnsanca çalışma, insanca yaşama koşulları, daha iyi bir ücret için, sendikalaşma hakkı için, zamların geri alınması ve asgari ücretin yükseltilmesi için 1 Mayıs’ta alanlarda birleşerek taleplerimizi haykıralım.”(Haber Merkezi)