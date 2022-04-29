Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AKP hükümetinin uyguladığı yanlış ekonomik politikalarla Türk halkını daha da yoksullaştırdığını ve bunun faturasını da emekçilere kestiğini söyledi.

Tokgöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, işçinin, emekçinin ve alın terinin düşmanı AKP iktidarının pudra şekerli lüks hayatlarını, yaşamını emeği ile geçindiren vatandaşların sırtına yükleyerek yaşamaya devam ettiğini dile getirerek, “5’li çeteye tanıdığı kolaylık, verdiği desteğin yüzde birini dahi vatandaşından çok gören AKP iktidarı tarihte hak yiyen, garibanı ezen ve işçiyi görmezden gelen bir iktidar olarak anılacaktır” dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Az kaldı yaşanacak günlerin en güzeline, az kaldı halkın iktidarını hep birlikte kurmamıza. İşçisiyle, emekçisiyle hep birlikte az kaldı hakkımız olanı almaya. Yüreği emekten yana atan, hakkın ve alın terinin değerini bilen tüm vatandaşlarımız bu iktidara gereken dersi verecektir. İktidarın tek taraflı biletini kesip yolcu edecek ve AKP iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracaktır. Tüm emekçi kardeşlerimin içinde bulunduğu bu umutsuz günlerde asla umutlarını yitirmemelerini, umutsuzluğun kışını bırakıp, umudun baharını hep birlikte örgütleyeceğimizi söylemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle adaletsizliklerin ve haksızlığın son bulmasını, emeğin değerinin hep en yüce değer olmasını, aydınlık günlerde sokaklarda, meydanlarda hep birlikte çok büyük bir coşkuyla 1 Mayıs’ı kutlamayı temenni ediyor, tüm emekçi Çorumlu hemşehrilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini ve önümüzdeki Ramazan Bayramlarını kutluyorum”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)