İshak Kepçeli annesini kaybetti

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Tekvando eski İl Temsilcisi İshak Kepçeli’nin annesi Miyase Kepçeli (70) vefat etti.
Merhum Arslan Kepçeli’nin eşi, İshak Kepçeli, Nejla Kaya, Neslihan Özsoy ve Nisanur Kepçeli’nin annesi, Mustafa Özsoy ve Yüksel Kaya’nın kayınvalidesi Miyase Kepçeli, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi yarın (Salı) saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınacak. Saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Çomar mevkiindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Miyase Kepçeli’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:50